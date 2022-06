Polícia Federal diz que há um foragido no caso de Dom e Bruno

A- A+

Homens da Polícia Federal no Amazonas durante investigação das mortes de Dom e Bruno Guilherme Mendes/Record TV - Arquivo

A Polícia Federal (PF) afirmou que há um homem foragido no âmbito das investigações sobre as mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Jeferson da Silva Lima, vulgo "Pelado da Dinha", está sendo investigado como suspeito no crime e teve um mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas, mas não foi localizado até agora.

A informação foi divulgada pela PF na noite desta sexta-feira (17). De acordo com a corporação, os homicídios foram cometidos por pescadores, entre eles Amarildo da Costa de Oliveira e Oseney da Costa Oliveira, que estão presos preventivamente.

Mais cedo, também nesta sexta, o exame realizado pela Polícia Federal revelou que a arcada dentária de um dos corpos encontrados no Amazonas é do jornalista britânico Dom Phillips.

A comparação com laudos anteriores entregues pela família confirmou que se trata da arcada do jornalista, que desapareceu no dia 5 deste mês na região do Vale do Javari, próximo à cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas, junto com o indigenista Bruno Pereira. A avaliação técnica se concentra também em entender a dinâmica das mortes.