Polícia Federal prende Alberto Youssef por determinação de juiz da Lava Jato

Brasil | Gabriela Coelho, do R7, em Brasília

O doleiro Alberto Youssef Valter Campanato/Agência Brasil - 27.10.2015

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (20) o doleiro Alberto Youssef. A determinação foi do juiz federal Eduardo Appio, que assumiu em fevereiro os processos da Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba, antigo posto do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Youssef foi preso em Itapoá, no litoral de Santa Catarina.

Na decisão, o magistrado afirmou que há uma representação aberta pela Receita Federal que demonstra que o ex-doleiro não devolveu todos os valores que recebeu ilicitamente e leva uma vida "privilegiada", além de ter deixado de informar à Justiça Federal seu endereço atualizado.

"O relatório fiscal para fins penais da Receita Federal deixa evidenciado que o acusado não devolveu aos cofres públicos todos os valores desviados e que suas condições atuais de vida são totalmente incompatíveis com a situação da imensa maioria dos cidadãos brasileiros. O simples fato de que possui diversos endereços e de que estaria morando na praia já evidencia uma situação muito privilegiada e que resulta incompatível com todas as condenações já proferidas em matéria criminal", disse o juiz.

Appio afirmou ainda que o investigado foi articulador de diversas organizações criminosas ao longo dos últimos 20 anos, "sendo certo que a sua multirreincidência revela sua incompatibilidade com o regime de liberdade provisória".

"A operação Lava Jato demonstrou, com juízo de total certeza, que Alberto Youssef, além de multirreincidente em crimes econômicos e de lavagem de dinheiro nos últimos vinte (20) anos, tornou se o personagem central da engrenagem que permitiu o desvio de muitos milhões dos cofres públicos e das estatais", afirmou o magistrado.

Prisão anterior

Youssef foi preso pela Lava Jato em março de 2014. A força-tarefa do Ministério Público Federal (MPF) acusou-o de ser o principal operador de propinas no esquema de corrupção na Petrobras. O doleiro passou dois anos e oito meses na prisão. Deixou a cadeia em novembro de 2016.