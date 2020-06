Polícia Federal prende no Ceará britânico procurado no Reino Unido Preso, de 42 anos, é acusado de crimes como tráfico de drogas e armas, sequestro, lavagem de dinheiro, homicídio e formação de quadrilha

Britânico estava em apartamento de luxo Reprodução / Agência Brasil

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (19), em Fortaleza (CE) um britânico procurado pela polícia do Reino Unido por crimes de tráfico de drogas, sequestro, lavagem de dinheiro, homicídio, tráfico de armas e explosivos, formação de quadrilha e outros crimes.

O preso, que não teve o nome divulgado, tem 42 anos, e estava em um apartamento de luxo no bairro Meireles, na capital cearense.

De acordo com a PF, "o preso era conhecido por ser extremamente violento".

O mandado de prisão preventiva para extradição e o mandado de busca e apreensão no domicílio do procurado foram deferidos pelo Supremo Tribunal Federal, após representação da Interpol no Brasil. A ação contou com a ajuda da Representação Regional da Interpol no Ceará.