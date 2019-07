Polícia Federal suspende investigações após decisão de Toffoli

Medida foi tomada para cumprir ordem do STF Divulgação/Arquivo PF

A Polícia Federal decidiu suspender todas as investigações em andamento que utilizem dados financeiros e bancários compartilhados sem autorização judicial, segundo fontes da alta cúpula da instituição. A informação é do blog do Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo.

A orientação foi entregue nesta quinta-feira (18), aos delegados da PF, por meio de uma circular assinada pela Corregedoria-Geral do órgão.

A medida está sendo tomada como forma de cumprir a ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de suspender inquéritos e ações penais que utilizem dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Receita Federal e Banco Central.

Na prática, investigações que se apoiem em Relatórios de Inteligência Financeira (Rifs) produzidos pelo COAF, com dados detalhados de investigados, vão parar.

A Polícia Federal ainda não havia se manifestado sobre a decisão do presidente.

