Polícia Federal troca comando de cinco superintendências 

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

PF troca comando de seis superintendências Marcelo Camargo/Agência Brasil

A PF (Polícia Federal) informou, nesta quinta-feira (15), a troca no comando de cinco superintendências regionais. As mudanças ocorreram nos Estados de Santa Catarina, Roraima, Amazonas, São Paulo e Bahia.

O órgão informou que os novos indicados são os delegados Luiz Carlos Korff Rosa Filho (SC), José Roberto Peres (RR), Leandro Almada da Costa (AM), Rodrigo Piovesano Bartolamei (SP), Virgínia Vieira Rodrigues Palharini (BA).

Mais cedo, o diretor-geral da PF, Paulo Maiurino, decidiu fazer uma troca na chefia das unidades regionais da corporação. O delegado Leandro Almada irá substituir Alexandre Saraiva no comando no Amazonas.

Nos bastidores da PF, a informação é a de que Saraiva já havia sido comunicado sobre a mudança na tarde desta quarta-feira (14), antes de enviar ao STF (Supremo Tribunal Federal) a notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por obstrução de investigação ambiental, organização criminosa e favorecimento de madeireiros.

Em relação à troca no comando da PF no Amazonas, o órgão disse apenas que "o delegado de polícia Federal Alexandre da Silva Saraiva, que permaneceu durante três anos e meio à frente da Superintendência, foi comunicado da substituição no decorrer da tarde de ontem (14/04)".

A PF anunciou, ainda, os nomes dos novos ocupantes de seis diretorias. São elas:

- Direx (Diretoria Executiva): saída do delegado Carlos Henrique Oliveira de Sousa e a indicação do delegado Cairo Costa Duarte;

- Dicor (Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado): saída do delegado Cézar Luiz Busto de Souza e a indicação do delegado Luiz Flávio Zampronha;

- DIP (Diretoria de Inteligência Policial): saída do delegado Alexandre da Silveira Isbarrola e a indicação do delegado Rodrigo Carneiro Gomes;

- Ditec (Diretoria Técnico-Científica): saída do perito criminal Alan de Oliveira Lopes e a indicação do perito criminal Nivaldo Poncio;

- Dgp (Diretoria de Gestão de Pessoal): saída de delegado Cecília Silva Franco e a indicação do delegado Oswaldo Paiva Gomide;

- Dti (Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação): saída do delegado William Marcel Murad e a indicação do delegado Alessandro Moretti.