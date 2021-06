Polícia ganha reforço da inteligência da PRF e 2 cães na busca por Lázaro

A- A+

Ao todo, agora são cinco cães e suas equipes para encontrar Lázaro Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

As equipes policiais que trabalham em Goiás nas buscas por Lázaro Barbosa, conhecido como o ‘serial killer do Distrito Federal’, receberam neste domingo (20) o reforço da inteligência da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e mais dois cães do Corpo de Bombeiros, informou a SSP-GO (Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás).

De acordo com a secretaria, a operação conta agora com cinco cães farejadores e suas respectivas equipes, além dos profissionais da PRF incorporados à força-tarefa.

As atividades da operação continuarão de forma ininterrupta até que as equipes encontrem e capturem o criminoso, informa a nota da SSP.

Os trabalhos envolvem a atuação das polícias militar e civil de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Federal e Rodoviária Federal, além da DPOE-DF (Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do Distrito Federal).

Lázaro está foragido há 12 dias e é acusado de matar três pessoas de uma mesma família a tiros e facadas na zona rural de Ceilândia, no Distrito Federal, no dia 9 de junho. Ele também é apontado como autor de outros crimes, como roubo e estupro.

Conheça os cães que reforçam a busca por Lázaro no cerrado em GO

























A força-tarefa com cerca de 250 policiais que atual no distrito de Girassol, área rural de Cocalzinho de Goiás (GO), ganhou o reforço de três cães farejadores no último sábado (19) Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Um deles é a cadela Cristal, que ficou famosa ao ajudar nas buscas por desaparecidos da tragédia de Brumadinho (MG) em janeiro de 2019. Na ocasião, 270 pessoas morreram após o rompimento de uma barragem Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Cristal e os demais cães são acostumados a identificar o cheiro de pessoas, vivas ou mortas, sem a necessidade de entregar um objeto farejarem Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Hope, um cão da raça Bloodhound, é parceiro do Cabo Veloso na caçada ao suspeito Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Dart, um Pastor Alemão de cerca de 3 anos, é a dupla do ST Soares na busca por Lázaro Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Os três cães já foram a campo ontem mesmo e continuam a colaborar com os agentes de segurança Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Lázaro está desaparecido há 12 dias e, suspeita-se, está embrenhado na mata na localidade de Girassol Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás Publicidade