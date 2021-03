Polícia investiga uso do nome de Lira em ligações e mensagens Criminoso estaria se passando pelo presidente da Câmara. Assessoria informa que providências foram tomadas

Polícia investiga uso do nome de Lira em ligações e mensagens Luis Macedo / Câmara dos Deputados - 10.0.2021

A assessoria do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL) informou que o nome do parlamentar está sendo utilizado de forma criminosa com o envio de mensagens por meio de celular e ligações telefônicas.

O Departamento de Polícia da Câmara dos Deputados está investigando o caso. Todas as medidas preventivas de segurança estão sendo tomadas, inclusive junto à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Arthur Lira preside neste momento a sessão da Câmara que discute a PEC Emergencial, que irá permitir a volta do auxílio emergencial.