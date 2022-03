Polícia prende traficante que abastecia DF com lança-perfume 'Barão do Loló' e dois comparsas criaram empresa de fachada e usavam notas fiscais para transportar o entorpecente

A- A+

Operação da PCDF apreendeu 104 litros de de diclorometano PCDF/Divulgação

Um homem de 20 anos e dois comparsas foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal, no último sábado (12), com mais de 100 litros de diclorometano, sustância usada no entorpecente chamado de lança-perfume. Segundo investigações, a droga seria usada para abastecer toda a capital.

Conhecido como "Barão do Loló", o suspeito é apontado como um dos maiores traficantes de lança-perfume em Ceilândia, com atuação em todo o DF, especialmente com pontos de entrega na Asa Norte. Ele e os comparsas — um homem e uma mulher — criaram uma empresa de fachada e usavam notas fiscais para transportar a droga.

Durante a operação deflagrada pela 2ª Delgacia de Polícia (Asa Norte), foram apreendidos 104 litros do entorpecente. A quantidade ainda poderia seria diluída antes de chegar ao usuário final nas ruas.

Dois dos suspeitos já tinham passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas. Se forem condenados, eles podem pegar pena de até 15 anos de prisão.