Polícia registra morte de estudante após troca de pneu como latrocínio

A Polícia Civil de Bariri, no interior de São Paulo, registrou a morte da estudante de fisioterapia Mariana Forti Bazza, de 19 anos, como latrocínio por entender que o objetivo do criminoso, que atacou a jovem após suposta ajuda para trocar o pneu, era roubar o veículo da vítima, um Gol preto. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira (25).

A polícia afirma que a jovem foi encontrada vestida, com a mesma roupa que saiu da academia na terça-feira (24), o que seria um indício de que não houve estupro. A confirmação só virá, porém, com o laudo necroscópico. Mariana estava também com os braços amarrados, olhos vendados e com a boca tampada com uma camiseta.

Segundo delegado responsável pelo caso, Durval Izar Neto, a polícia também espera o laudo do veículo para saber se o pneu teria sido esvaziado de forma proposital pelo criminoso Rodrigo Alves Pereira.

Conhecido como Rodriguinho, ele assumiu o crime e indicou o paradeiro do corpo da jovem, enterrado em um canavial em Ibitinga, também na região de Bauru. O fato de ter murchado o pneu, caso confirmado, deverá enquadrar o caso como latrocínio qualificado, aumentando a pena.

O carro de Mariana Bazza foi encontrado em Itápolis, assim como o suspeito, achado no telhado de uma casa.

Comoção

A morte de Mariana causou comoção de amigos e familiares na cidade de Bariri e nas redes sociais. Muitos prestaram homenagens e lamentaram a perda da jovem.

O prefeito de Bariri, Francisco Leoni Neto (PSDB), decretou luto oficial de três dias no município, e as bandeiras ficarão hasteadas a meio mastro.