Polícia Rodoviária Federal terá reforço de candidatos aprovados

O governo federal autorizou a nomeação de 609 candidatos remanescentes na PRF (Polícia Rodoviária Federal) aprovados no concurso público autorizado pela portaria nº 236, de 25 de julho de 2018, do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

“A autorização de convocação dos novos policiais permitirá que a Polícia Rodoviária Federal consolide sua capacidade de dar pronta resposta aos desafios de segurança pública. É mais uma demonstração do empenho e do compromisso do Presidente da República e do Ministro da Justiça e Segurança Pública por um Brasil mais seguro e mais justo”, afirmou o diretor-geral da PRF, Eduardo Aggio.

Com essas nomeações, ficam garantidos os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Plano Estratégico de Fronteira (PEF), o Plano de Combate ao Crack, o Plano de Prevenção e Redução de Acidentes de Trânsito (PPRAT), o Rodovida, o Plano de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP) e o Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública nas Fronteiras.

PRF

A atuação da PRF é ampla e suas competências visam à preservação da segurança da população e à manutenção da paz social nos 71 mil quilômetros de rodovias e estradas federais, as quais se encontram sob responsabilidade da instituição, abrangendo todo o território nacional com unidades operacionais fixas (postos policiais) e móveis (viaturas) em todos as unidades da federação.