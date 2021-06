Policiamento em motociata de Bolsonaro custou R$ 1,2 milhão

O presidente Jair Bolsonaro participa de 'Motociata' com seu apoiadores na ruas da cidade de São Paulo, neste sábado (12). O trânsito nas avenidas Olavo Fontoura, nos dois sentidos, e Santos Dumont, no sentido centro, está bloqueado DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Intitulada 'Acelera Pra Cristo', a manifestação teve percurso programado de mais de 100 km passando por vias importantes da cidade. A concentração teve inicio no Sambódromo do Anhembi e a previsão de chegada é o Obelisco em frente ao Parque do Ibirapuera DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Apoiadores se aglomeraram no Sambódromo do Anhembi na manhã deste sábado aguardando o início do evento, mesmo em meia a pandemia de covid-19. Bandeiras do Brasil foram erguidas em apoio ao presidente CELSO LUIX/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro, acenou e cumprimento os presentes e seguiu à frente do grupo DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO