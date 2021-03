Políticos lamentam morte de Major Olímpio; veja repercussão Parlamentares de diferentes partidos lamentaram falecimento do senador, que teve morte cerebral após infecção por covid-19 Políticos lamentam morte de Major Olímpio; veja repercussão

Brasil | Do R7

O senador Major Olímpio Wilson Dias/Agência Brasil - 22.01.2019

Políticos e personalidades lamentaram nesta quinta-feira (18) a morte do senador Major Olímpio, aos 58 anos. Ele havia sido internado com covid-19 no último dia 5.

O deputado Capitão Augusto (PL-SP), presidente do grupo de mais de 300 parlamentares que militam pela segurança pública e conhecido como "bancada da bala", afirmou, em nota, "que a sociedade brasileira perde um legítimo agente público, que nunca se desviou de suas bandeiras e de seus ideais".

O deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) afirmou: "É com profundo pesar que lamento a morte do senador Major Olímpio (PSL-SP), por complicações da covid-19. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Ele deixa esposa e dois filhos. Minha solidariedade e orações para que Deus os conforte neste momento de dor".

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, chamou Olímpio de grande homem público a lamentou: "Triste pandemia. Tristes tempos."

Registro as minhas homenagens pessoais ao Senador Major Olímpio, um grande homem público. Minha solidariedade à família. Triste pandemia. Tristes tempos. https://t.co/TzCa4CGO9T — Sergio Moro (@SF_Moro) March 18, 2021

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), lamentou mais uma vítima da covid-19 e manifestou solidariedade a familiares e amigos do senador.

Minha solidariedade à família e amigos do Senador Major Olímpio. Infelizmente mais uma vítima da Covid-19. — João Doria (@jdoriajr) March 18, 2021

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), com quem Olímpio travou embates públicos por questões do PSL, também lamentou o falecimento e afirmou que Olímpio foi um homem honrado e que nunca dobrou a espinha.

A família confirmou oficialmente a morte cerebral do senador @majorolimpio, vítima de COVID. O Brasil perdeu um homem honrado, com coração de ouro, q nunca dobrou a espinha e q foi injustiçado por ser honesto. A vida é injusta, mas a morte é ainda mais. Q Deus conforte a família. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) March 18, 2021

O deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), ex-presidente da Câmara, afirmou que o Brasil perde um de seus mais combatentes políticos. O atual presidente da Casa, o deputado Arthur Lira (PP-AL), afirmou receber a notícia do falecimento com profundo pesar.

É com profundo pesar que lamento a morte do senador Major Olímpio (PSL-SP), por complicações da covid-19. Meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Ele deixa esposa e dois filhos. Minha solidariedade e orações para que Deus os conforte neste momento de dor. — Marcos Pereira (@marcospereira04) March 18, 2021

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) e outros representantes de partidos de oposição também se manifestaram. Valente mandou condolências aos familiares e disse que o enfrentamento à pandemia exige "empatia e seriedade". O ex-candidato à Presidência da República Ciro Gomes também lamentou a morte, afirmando que podia discordar de Olímpio sobre diferentes temas, mas que sempre debateram com respeito mútuo.

Lamento a morte do Senador Major Olimpio por complicações da covid-19. Minhas condolências aos familiares e amigos. A situação que vivemos pede empatia e seriedade no enfrentamento à pandemia. Covid é grave, não é gripezinha. — Ivan Valente (@IvanValente) March 18, 2021

O ministro Alexandre de Morais, do STF, foi um dos magistrados a lamentarem a morte. Ele chamou Olímpio de honrado policial militar de São Paulo. Moraes já foi secretário da Segurança Pública em São Paulo.

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, também lembrou a atuação de Olímpio na PM de São Paulo, como "oficial respeitado", e que "ingressou na vida pública para lutar por mais segurança para a população".

Companheiros de Olímpio do Senado também se manifestarem, casos de Simonte Tebet (MDB-MS) e Álvaro Dias (Podemos-PR).

Em que pese termos diversas discordâncias, não torço pela morte de ninguém. Que Deus conforte a família e amigos do Senador Major Olímpio neste difícil momento. — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 18, 2021

1. Meu último encontro com o Major Olímpio foi num aeroporto. Gostaria que ele perdesse o voo de agora. Que ele estivesse chegando, não partindo. Ele, e 285 mil brasileiros, que também se foram, numa despedida sem abraços, nem acenos de mão. — Simone Tebet (@SimoneTebetms) March 18, 2021

Minha solidariedade a família do Major Olimpio, combativo Senador e honrado policial militar em São Paulo. Que possamos nos unir para combater essa terrível pandemia que ceifou mais de 280 mil vidas no Brasil. — Alexandre de Moraes (@alexandre) March 18, 2021