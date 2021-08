População do Brasil supera 213,3 milhões de habitantes, estima IBGE São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os Estados mais populosos, enquanto Roraima tem o menor número de habitantes População do Brasil supera 213,3 milhões de habitantes, estima IBGE

Brasil | Do R7

População brasileira cresceu 0,74% em um ano Edson Lopes Jr./R7 - 12.04.2021

O Brasil possuí 213.317.639 de habitantes, segundo estimativa divulgada nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com base no último dia 1º de julho.

O número corresponde a um aumento de 0,74% (+1.561.947 habitantes) na população nacional em relação ao volume apurado há um ano, quando o Brasil tinha 211.755.692 de habitantes.

A projeção presente no DOU (Diário Oficial da União) aponta o Estado de São Paulo como o mais populoso do País, com 46.649.132 de habitantes. Na sequência, aparecem Minas Gerais (21.411.923 habitantes), Rio de Janeiro (17.463.349), Bahia (14.985.284) e Paraná (11.597.484).

Na outra ponta da relação está Roraima, que soma 652.713 habitantes. Também aparecem no grupo com menos de 1 milhão de residentes os Estados do Amapá (877.613 habitantes) e o Acre (906.876).