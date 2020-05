Populações ribeirinhas recebem auxílio de R$600 em agências-barco

Cidades ribeirinhas da Amazônia e Pará recebem as agências-barco Divulgação/Caixa

Os moradores de cidades ribeirinhas da região amazônica, cadastrados para receberem o auxílio emergencial, poderão receber o benefício, nas agências-barco da Caixa, Chico Mendes e Ilha do Marajó.

Até sexta-feira (29), as duas agências-barco estarão nos municípios de Careiro da Várzea e Manaquiri, no Amazonas; Soure e Salvaterra, no Pará.

“Essa é uma das únicas formas de serviços bancários essenciais chegarem até algumas comunidades, que têm contato com o poder público por meio das agências-barco”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Confira a programação de atrendimento

Agência-barco Chico Mendes

- 25 a 29 de maio: Careiro da Várzea e Manaquiri

Agência-barco Ilha de Marajó

- 25 a 29 de maio: Soure e Salvaterra

Na agência-barco, os beneficiários do auxílio emergencial poderão gerar os códigos e, com os números, realizar os saques em dinheiro nas lotéricas e correspondentes bancários da Caixa. Além disso, os cidadãos poderão também desbloquear cartões e cadastrar senhas para recebimento dos benefícios sociais como o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), Seguro Desemprego/Defeso, Bolsa família e INSS.

Pagamento

Até essa segunda-feira (25), a Caixa pagou R$ 65,5 bilhões de auxílio emergencial, somadas as primeiras e segunda parcelas, informou Pedro Guimarães. No total, 55,9 milhões de pessoas receberam alguma parcela do benefício desde que o programa foi criado em abril, para ajudar as pessoas a enrentar os impactos da crise causada pela covid-19.

Considerando apenas a segunda parcela, que começou a ser paga há uma semana, 37,5 milhões de brasileiros receberam R$ 26 bilhões. O auxílio emergencial é de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), por parcela.

Do total pago até agora, R$ 24,3 bilhões foram para beneficiários do Bolsa Família, R$ 13,9 bilhões para aqueles inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) para os Programas Sociais do Governo Federal e R$ 27,3 bilhões para trabalhadores informais que se cadastraram pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial.