Marcos Rogério Lopes, do R7

Por causa de pandemia, pai vê filhas separado por portão Como continua trabalhando, Marcus Vinícius, de Goiânia, teve de adaptar visitas regulares por causa do risco de infecções do novo coronavírus

Marcus Bolognani e as gêmeas Lara e Alice Arquivo pessoal

De dois em dois dias, ou sempre que arranja um pretexto para isso, o farmacêutico Marcus Vinícius Bolognani, de 36 anos, se posta atrás do portão de um prédio no Setor Oeste, em Goiânia, para ver as fillhas gêmeas, Lara e Alice, de 6 anos. "Ficamos a mais ou menos dois metros de distância, dura uns 5 minutos. Elas lá dentro e eu, fora. É ruim não poder abraçá-las, mas pelo menos podemos conversar", conta.

Profissional da área de saúde, tem trabalhado bastante na empresa nos últimos dias. Mas, mesmo se estivesse em home office, interromperia as visitas regulares que costumava fazer semanalmente. Uma das filhas tem diabete e é, portanto, de um grupo mais vulnerável à covid-19. "Eu poderia ser um transmissor e jamais a colocaria em risco."

Marcus Vinícius Bolognani e as duas filhas Arquivo pessoal

Se alguns profissionais reduziram as atividades nos últimos dias, seu caso é oposto. "Há muitos pedidos e reuniões, mas sempre que posso dou um jeito de vê-las."

A desculpa mais utilizada é levar pães às duas filhas. "Elas adoram."

"O momento em que as vejo é de alegria e tristeza. Tem dia que é impossível não chorar. Não dá nem para explicar direito o que eu sinto, mas não poder encostar nas minhas filhas e abraçá-las é bem difícil."

Acredita que as duas sintam bem menos que ele. No começo, sofreram um pouco quando perceberam que não poderiam se aproximar. "Para elas, hoje, pesa mais o tédio de não poderem sair e de ficarem em casa o tempo todo."

Bolognani afirma que as visitas à distância e as conversas on-line foram decisões consensuais dele e de sua ex-mulher, Anne.

Apesar de não saber quando a rotina será retomada, já faz planos. "Quando tudo isso acabar, quero ficar com elas bastante tempo, fazer tudo o que quiserem, uma viagem ou um passeio que gostam ou ainda não fizeram."

'Compensem os dias depois'

Se Marcus e Anne chegaram a um acordo bom para todas as partes, incluindo as filhas, alguns pais e mães separados precisam de novos acertos para amenizar os sofrimentos.

A advogada Priscila Gondenberg, especializada em Direito de Família, orienta aqueles que estão impossibilitados de ver os filhos por causa da pandemia de coronavírus a negociarem uma compensação dos dias perdidos após o fim do isolamento.

"O acordo é sempre a melhor solução. Agora, por uma questão de saúde, não é possível exigir a visita agora. Ninguém pode colocar em risco uma criança porque quer ficar perto dela. Então, o melhor é que os adultos se entendam."

A advogada explica que não há uma regra para determinar como serão feitas as reposições, e diz que, se os pais não chegarem a um acerto, a decisão pode se dar na Justiça. "De qualquer forma, essa compensação só vai ocorrer depois da redução dos riscos da pandemia. Juiz nenhum vai ser favorável a colocar criança em situação perigosa."