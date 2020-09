Por que o Brasil continuou um só enquanto a América espanhola se dividiu em vários países?

BBC

Afinal, por que a América portuguesa se tornou um único país, enquanto a América espanhola se fragmentou em outros tantos?

Não há apenas uma única razão, mas várias, segundo historiadores entrevistados pela BBC News Brasil. Vale ressaltar que há uma série de divergências sobre essas conclusões.

Uma das causas apontadas tem a ver com a distância geográfica entre as cidades das antigas colônias e a forma como as duas possessões eram administradas por suas respectivas metrópoles.

Segundo o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam), ainda que a colônia portuguesa tivesse dimensões continentais, a maior parte da população se concentrava em cidades costeiras, enquanto o interior permanecia praticamente inexplorado.

Já a América Espanhola era formada por quatro grandes vice-reinados, com poucos vínculos, senão comerciais, entre si. Cada um deles respondia à Coroa e tinha vida própria.

Outra razão ligada ao diferente destino dessas duas Américas está relacionada à formação e à representatividade das elites nas duas colônias, na opinião do historiador brasileiro José Murilo de Carvalho. No Brasil, diz ele, a elite era muito mais homogênea ideologicamente do que a espanhola.

Um terceiro motivo apontado por historiadores ouvidos pela BBC News Brasil que explica a manutenção da unidade do Brasil, senão o mais importante, foi a fuga da família real portuguesa para sua então maior colônia, em 1808, com a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte.

Além disso, outros pesquisadores afirmam que preocupações econômicas e sociais também contribuíram fortemente para assegurar a unidade do Brasil.

Segundo Richard Graham, professor emérito da Universidade do Texas e considerado um dos maiores especialistas em história da América Latina nos Estados Unidos, fazendeiros e homens ricos das cidades acabaram aceitando uma autoridade central por dois motivos: a ameaça de desordem social e o apelo de uma monarquia legítima.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados - É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC