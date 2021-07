Por videochamada, Bolsonaro despacha com ministro Ramos

A- A+

Bolsonaro no Twitter: 'Seguimos fazendo o possível para manter os compromissos' Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro despachou nesta sexta-feira (16) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, por videoconferência. O ministro publicou uma foto em seu Twitter em que aparece trabalhando em frente ao telefone celular, no momento em que fazia a videochamada com o presidente.

- Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos. Despachando com ministros. Boa tarde a todos! pic.twitter.com/aTrhZfhTJ8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 16, 2021

Bolsonaro está internado desde a noite de quarta-feira (14) em São Paulo . Ele havia dado entrada pela manhã daquele dia no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com uma crise persistente de soluço e mal-estar. Exames indicaram um quadro de obstrução intestinal.

Por decisão do cirurgião Antonio Luiz Macedo, responsável pelos procedimentos a que o presidente foi submetido após sofrer um atentado na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro foi transferido para São Paulo.

Caminhada no hospital

Na manhã desta sexta-feira (16), Bolsonaro divulgou uma foto nas redes sociais em que aparece caminhando no corredor do hospital, segurando o suporte para soro. “ Em breve de volta a campo, se Deus quiser!”, escreveu na legenda da imagem .

Na quinta-feira (15), devido ao seu estado de saúde, o p residente teve de cancelar a live ao vivo que costuma fazer pelas redes sociais . Ele recebeu a visita do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno , e passou o dia acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro.