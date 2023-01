Posse de Lula: Janja recusa aperto de mão de vice-presidente do Irã O episódio ocorreu no domingo (1º), durante a cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília Posse de Lula: Janja evita aperto de mão com vice-presidente do Irã

A- A+

Lula cumprimenta autoridades do Irã durante cerimônia em Brasília TV Brasil/Reprodução - 1º.1.2023

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não cumprimentou com um aperto de mão o vice-presidente do Irã para Assuntos Parlamentares, Seyed Mohammad Hosseini, durante a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Imagens capturaram o momento, ocorrido no último domingo (1) durante a recepção dos chefes de Estado no Palácio do Planalto. O vídeo mostra que Janja apenas acena com a cabeça para o representante do país islâmico. Hosseini cumprimenta Lula e conversa com ele. Enquanto isso, Janja está ao lado de Lu Alckmin, mulher do vice-presidente empossado, Geraldo Alckmin (PSB). Elas trocam algumas palavras e posam para fotos.

Depois, o vice-presidente do Irã cumprimenta brevemente Alckmin e acena com o rosto para Janja e Lu Alckmin, que respondem da mesma forma. Após o episódio, a primeira-dama volta para o lado de Lula para cumprimentar o próximo chefe de Estado.

Janja se diz a favor dos direitos das mulheres, e o Irã é criticado pela repressão desses mesmos direitos. Na Copa do Mundo do Catar, em 2022, as torcedoras iranianas realizaram protestos por serem proibidas de frequentar estádios em seu país natal.

O presidente voltou a se encontrar com 18 autoridades de outros países nesta segunda-feira (2), no Palácio do Itamaraty, em Brasília.