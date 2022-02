Possível candidata ao Senado, Damares Alves diz não ao PTB

Brasil | Plínio Aguiar, do R7, em Brasília

Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, declinou do convite para se filiar ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Ela, entretanto, quer definir seu futuro político até o fim desta semana.

O convite havia sido feito pelo partido no mês de janeiro, mas a ministra, que é uma das mais conhecidas do governo de Jair Bolsonaro (PL), o recusou. Em vídeo publicado pelo partido na ocasião, a presidente do PTB, Graciela Nienov, disse que "mulher tem vez, tem voz e tem voto". "Ela [Damares] é nossa, todinha nossa", acrescentou.

Damares, que é alvo de enquetes e de sondagens políticas para se lançar candidata ao Senado ou por São Paulo ou pelo Amapá, afirmou ao R7 no início do ano que, se aceitar a iniciativa, quer ser a primeira mulher presidente da casa legislativa.

"Confesso que, se aceitar, eu quero ir para ser a primeira mulher presidente do Senado e propor, imediatamente, a reforma do Código Penal", disse , lembrando que nunca teve intenção de se candidatar a nenhum cargo eletivo. Segundo a ministra, "precisamos melhorar as nossas penas e o sistema prisional".