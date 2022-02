Postos de gasolina do DF são multados em mais de R$ 4 milhões Mesmo com a penalidade, propaganda enganosa e preços abusivos foram flagrados por fiscais do Procon-DF em 2020 e 2021 Postos de gasolina do DF são multados em mais de R$ 4 milhões

Brasil | Priscila Mendes, do R7, em Brasília

Propaganda enganosa nos postos de gasolina do DF é algo do Procon Edu Garcia/R7 - 18.02.2022

O Procon (Instituto de Defesa do Consumidor) aplicou R$ 4.226.923,74 em multas contra postos de combustíveis no Distrito Federal em 2020 e 2021. Propaganda enganosa e aumento abusivo de preços foram flagrados pelos fiscais do órgão de controle.

As denúncias de motoristas que se sentiram lesados aumentou de 166, em 2020, para 281, no ano passado. O principal motivo das reclamações é a prática de preços enganosos oferecidas via aplicativos.

Além disso, muitos consumidores reclamam que os valores com descontos apresentados em faixas e cartazes são bem diferentes dos preços reais cobrados pelos postos de gasolina.

O Decreto Federal Nº 10.634, de 22 de fevereiro de 2021, determina que deve ser feita a exposição do preço real, e não do desconto, sempre de forma destacada.

O comerciante José Pires disse que o aplicativo de um posto na Asa Sul sinalizava um desconto de 5%. "Fui fazer o cálculo e o desconto era bem menor. Além disso, o frentista disse que eu ainda tinha que seguir a página do estabelecimento nas redes sociais", conta.

O R7 entrou em contato com o Sindicombustíveis-DF e aguarda posicionamento.