Poupança deixa de perder para a inflação após dois anos Com deflação em setembro, rendimento da aplicação foi de 7,27% em 12 meses, contra IPCA de 7,17% no mesmo período Poupança deixa de perder para inflação após dois anos

Caderneta de poupança rende mais que a inflação pela primeira vez em dois anos Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Os investidores que optaram pela aplicação financeira mais tradicional do país já podem comemorar: em setembro, o rendimento da caderneta de poupança foi de 7,27% em 12 meses. Esta é a primeira vez em dois anos, que esse investimento deixa de perder para a inflação, que está acumulada em 7,17% considerando o mesmo período.

O rendimento foi obtido por meio da Calculadora do Cidadão, disponível na página do BC (Banco Central) na internet, considerando uma aplicação na poupança feita em 11 de outubro do ano passado, que não tenha sido mexida até a última terça-feira (11).

O resultado positivo se deve ao recuo da inflação em setembro, quando o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficou negativo em 0,29%, conforme foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) também na terça.

A última vez que a poupança superou a inflação foi em agosto de 2020, quando a caderneta rendeu 0,45% acima do IPCA em 12 meses. Desde então, a combinação entre inflação alta e juros baixos corroeu o rendimento da popular aplicação. O pior momento ocorreu em outubro de 2021, quando o aplicador perdeu 7,59% contra a inflação no acumulado de 12 meses.

De março de 2021 a agosto deste ano, o BC elevou a taxa Selic (os juros básicos da economia) de 2% para 13,75% ao ano. O IPCA, que até julho deste ano superava os dois dígitos no acumulado em 12 meses, recuou após três deflações consecutivas, provocadas principalmente pelo corte de impostos em combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo. Esses dois fatores reverteram, aos poucos, a perda da poupança para a inflação.

Perspectivas

Atualmente, a poupança rende 6,17% ao ano mais a TR (Taxa Referencial), regra que vale quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, o que vem acontecendo desde dezembro do ano passado. Quando os juros básicos ficam abaixo desse nível, a poupança rende 70% da Selic.

Nos próximos meses, a poupança vai continuar a ganhar da inflação. Na última edição do boletim Focus, pesquisa semanal com investidores, divulgada pelo Banco Central, os analistas de mercado previam que o IPCA deve fechar 2022 em 5,71%. O mesmo documento também prevê que a Selic encerrará 2022 em 13,75% ao ano, o que vai levar a caderneta a render em torno de 7,5% no acumulado de 12 meses.

O melhor rendimento deve ajudar a conter a fuga recorde de recursos, observada neste ano. De janeiro a setembro, os brasileiros sacaram R$ 91,07 bilhões a mais do que depositaram nessa aplicação financeira. Somente no mês passado, a retirada líquida (diferença entre depósitos e saques) chegou a R$ 5,9 bilhões.