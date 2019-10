Praia de Copacabana vira cenário para evento jovem "Luau in Rio" reuniu mais de 8 mil pessoas no último domingo nas areias da praia mais famosa do Rio de Janeiro

No último domingo (27), mais de 8 mil jovens se reuniram na Praia de Copacabana (RJ) para participar do Luau in Rio, um evento musical promovido pelo programa social Força Jovem Universal (FJU). A ação foi conduzida por Celso Júnior, responsável pela FJU no Brasil e no exterior.

Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade McGill, localizada no Canadá, ouvir música faz com que o organismo libere dopamina, um neurotransmissor que é capaz de trazer a sensação de bem-estar e satisfação para a mente. Além disso, a substância ajuda a reduzir a ansiedade, melhora o desempenho cognitivo e até a qualidade do sono.

Para Randal Brito, responsável pela FJU do Rio de Janeiro, a escolha da música pode influenciar muito no estado emocional do ser humano. “É preciso ser seletivo. Pois assim como uma música pode trazer sensação de bem-estar, ela pode piorar o quadro de uma pessoa que está com depressão”, explicou. “Pensando nisso, fizemos um repertório musical que só beneficiou a todos que estiveram presente no luau”, finalizou.

Decorado com tema havaiano, o palco recebeu além de atrações musicais o projeto Help – grupo dedicado a ajudar pessoas que sofrem com depressão, drogas, automutilação, pensamentos suicidas e conflitos interiores. Após ressaltarem a importância de não sofrer em silêncio, os voluntários prestaram atendimento individual para aqueles que procuraram ajuda.

No final do evento, os jovens também puderam conhecer e se inscrever gratuitamente nos projetos que a FJU oferece no esporte e na cultura, além de um grupo de estudo.

FJU beneficia jovens em todo mundo

Além do Brasil, a FJU está presente em países das Américas, Europa, África, Oceania e Ásia. O programa realiza eventos de caráter social para alertar a população sobre o consumo de drogas, bullying, automutilação, depressão e outros temas relacionados à juventude.

São realizados também torneios esportivos, competições de música, dança e cursos profissionalizantes. Em 2018, mais de 3,2 milhões de jovens foram beneficiados pelo programa social.