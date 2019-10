Praias de Morro de São Paulo (BA) estão limpas de óleo após mutirão

Márcio Neves, enviado especial do R7 a Cairu (BA)

Todas as praias de Morro de São Paulo estão limpas e liberadas para os banhistas Márcio Neves/R7

Um dos paraísos litorâneos mais bonitos do Brasil, o Morro de São Paulo, na Bahia, já não tem mais resquícios do óleo que atingiu algumas praias do local na madrugada de terça-feira (22), conforme constatado pelo R7 e confirmado pela Prefeitura de Cairu, que administra a região.

Leia mais: Sem peixes e turistas, veja o drama nas praias atingidas por óleo na Bahia

As praias mais afetadas e que chegaram a ser interditadas foram limpas por um mutirão de moradores e empresários. Todos somaram forças com a prefeitura e retiraram o material em tempo recorde. O grupo promete não medir esforços para limpar caso o óleo volte a aparecer.

> Assista à reportagem completa

"Quem viu foi se mobilizando e chamando. Teve gente que foi para praia ainda 1h da manhã e passou a madrugada inteira limpando", diz Eduardo Ferraz, presidente da Associação Comercial de Morro de São Paulo.

Apenas duas áreas de mangue em uma das praias de Morro de São Paulo ainda registram manchas, mas não afetam a praia. Uma equipe de mais de cem voluntários trabalha no manguezal, que é de díficil acesso, recolhendo e limpando estes últimos vestígios.

"Como as praias estão tranquilas, agora vamos tentar limpar as áreas de manguezal, e torcer para que não apareça mais óleo por aqui", diz o corretor de imóveis e voluntário Jode Nascimento.

Em dois dias, foram removidas mais de 1 tonelada de petróleo encontrado nas praias da região e, para se prevenir caso apareçam novas manchas de oléo, empresários da cidade compraram ferramentas, luvas e outros materiais de proteção para auxiliar no trabalho.