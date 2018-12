Prazo para eleitor justificar falta no 2º turno da Eleição 2018 acaba hoje

Segundo turno aconteceu em 28 de outubro deste ano Bruno Kelly/Reuters - 07.10.2018

Os eleitores brasileiros têm até esta quinta-feira (27) para justificar a ausência no segundo turno eleitoral, que aconteceu no dia 28 de outubro deste ano.

A justificativa pode ser feita online ou pessoalmente, em um cartório eleitoral.

Os eleitores que optarem por enviar a justificativa online deve acessar o sistema Justifica. O primeiro passo é informar o número do título de eleitor, o nome completo e a data de nascimento. Em seguida, é preciso preencher a justificativa e anexar o comprovante da impossibilidade de comparecimento.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), atestado médico e comprovante de passagens são exemplos de comprovantes aceitos. O documento deve ser enviado nos formatos "jpg" ou "pdf" com tamanho máximo de 2MB.

O eleitor receberá um número de protocolo, pelo qual poderá acompanhar a situação da justificativa.

Já os brasileiros que preferirem resolver as pendências com a Justiça Eleitoral pessoalmente podem ir até um Cartório Eleitoral. É preciso preencher o Requerimento de Justificativa, levar uma cópia do título de eleitor ou documento de identificação pessoal e um documento que comprove o motivo da ausência.

Também é possível enviar os documentos pelos Correios. A multa para quem não justificar o voto até 60 dias após as eleições varia de R$ 3,51 a R$ 35,10, de acordo com a avaliação do juiz eleitoral da região. A multa é cobrada por turno ausente. Os eleitores devem justificar o voto tanto no primeiro como o segundo turno.

O eleitor que não justificar ausência corre o risco de ser impedido de se matricular em universidades públicas, tomar posse em cargos públicos e ter o passaporte suspenso.

