Prazo para justificativa eleitoral termina nesta segunda-feira

Urnas eletrônicas que foram usadas nas eleições de 2022 Kevin David/A7 Press/Estadão Conteúdo - Arquivo

Termina nesta segunda-feira (9) o prazo para o eleitor que não votou no segundo turno nas eleições de 2022 justificar a ausência. O formulário pode ser preenchido pela internet, no sistema Justifica (clique aqui para acessar); pelo celular, no aplicativo e-Título; ou pessoalmente, em qualquer cartório eleitoral. Cada turno de votação é contado individualmente, ou seja: a ausência em cada um dos turnos precisa ser justificada separadamente. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno terminou em 1º dezembro do ano passado — quem deixou de ir e não justificou terá que pagar multa de R$ 3,51.

Como fazer

Na internet, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e escolher a opção "Serviços eleitorais"/"Justificativa eleitoral". Na seção "Autoatendimento do eleitor", é possível verificar se há alguma pendência com a Justiça Eleitoral e, se for o caso, emitir o boleto da multa para a regularização.

Segundo o TSE, três ausências injustificadas consecutivas causam o cancelamento do título eleitoral. Além disso, a situação irregular junto à Justiça Eleitoral implica em consequências para o cidadão. Entre elas, a impossibilidade de emitir passaporte, de tomar posse em cargo público, obter empréstimos em bancos públicos ou renovar matrícula em instituição pública de ensino superior, entre outras.