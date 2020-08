Pré-candidato Arthur do Val anuncia porta-voz do Vem Pra Rua como vice Adelaide de Oliveira foi líder do movimento que defendeu impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2015

O deputado estadual Arthur do Val e pré-candidato do Patriota à Prefeitura de SP Edu Garcia / R7 / 16.09.2019

Pré-candidato do Patriota à Prefeitura de São Paulo, o deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, anunciou nesta quinta-feira (20) que a ativista Adelaide de Oliveira (Patriota) será candidata a vice em sua chapa.

Corretora de imóveis, Adelaide era porta-voz do movimento Vem Pra Rua, que defendeu o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2015 e depois disso tornou-se uma trincheira do “lavajatismo”.

Integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Do Val se elegeu após formar uma base de seguidores nas redes sociais com um discurso conservador e de direita. Na campanha, porém, o deputado rejeita qualquer alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), apesar de seu partido estar nacionalmente na área de influência do Palácio do Planalto. A temporada de convenções partidárias começará a partir do dia 31.

