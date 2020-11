"Precisamos abrir a caixa-preta da Aneel", diz líder na Câmara 

Após apagão, líder pressiona por instalação da CPI da Aneel Divulgação Léo Moraes(Podemos-RO)

O líder do Podemos na Câmara, deputado Léo Moraes (Pode-RO) voltou a defender nesta quarta-feira (18) a instalação da CPI da Aneel. Já há pedido de abertura de uma comissão investigativa na Câmara desde 2019 com assinaturas coletadas, mas o pedido está parado na Mesa Diretora. O líder protocolou um novo requerimento para pressionar a instalação.

"Nós precisamos abrir a caixa preta da Aneel, precisamos entender porque todas as decisões dessa agência são contra os consumidores. Já tiveram, inclusive, investigações e acusações de recebimento de propina de ex-diretores. Além do que, o péssimo serviço que é prestado e a agência reguladora nada faz. Precisamos que a Mesa Diretora tome partido, se manifeste e atente ao interesse inegociável de um serviço de qualidade e de respeito a população de todo o Brasil diante do que está acontecendo nesse momento no Amapá. A gente precisa mudar essa história. Precisamos de investigação".