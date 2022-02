'Precisamos de ajuda humanitária, combustíveis e armas', diz representante da Ucrânia no Brasil Encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil diz ainda esperar que os países condenem os ataques russos

Brasil | Priscila Mendes, Lívia Veiga, Edilson Cordeiro e Fernando Henrique, do R7 e da Record TV

Anatoliy Tkach, encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil Reprodução/Redes Sociais

Diante do ataque militar Russo contra a a Ucrânia, o encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, afirmou, na manhã desta quinta-feira (24), que os ucranianos esperam que os países do mundo adotem uma posição mais forte como a condenação dos ataques russos.

Durante entrevista na embaixada da Ucrânia em Brasília, Anatoliy confirmou que os ataques começaram às 5h desta quinta em territórios temporariamente ocupados, de Donatsk e Luhanstk e regiões como a península da Criméia, e em cidades pacíficas ucranianas.

"Esperamos que os países condenem os ataques da Rússia e apliquem sanções mais severas. Além disso, precisamos agora de ajuda humanitária, combustíveis e armas defensivas para que o nosso povo possa se defender", disse Anatoliy Tkach.

O representante contou ainda que a população ucraniana está se preparando para responder aos ataques. "Estão se organizando na defesa territorial."

Reforço das tropas

A aliança militar ocidental Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) reforçará ainda mais a presença de tropas em seu flanco oriental, anunciou o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, nesta quinta-feira.

"Nos próximos dias e semanas, chegarão ainda mais (soldados), então vamos aumentar ainda mais e estamos aumentando nossa presença na porção leste da aliança", disse em Bruxelas.