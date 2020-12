Do R7

Preço de venda e locação de imóveis comerciais cai em novembro Redução média no valor de imóveis à venda foi de 0,55%, segundo o índice FipeZap, ampliando queda para 1,08% considerando os últimos 12 meses Preço de imóveis comerciais à venda cai 0,55% em novembro

Avenida Paulista, um dos pontos que concentram salas comerciais em SP Toni Pires/ Framephoto/ Estadão Conteúdo - 05.04.2020

O preço médio de venda de salas e conjuntos comerciais no Brasil recuou 0,55% em novembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (22), pelo índice FipeZap. A variação negativa faz com que a queda acumulada nos últimos 12 meses chegue a 1,08%. O levantamento considera imóveis com até 200 metros quadrados.

A leve redução nos valores também foi verificada em relação ao aluguel. Nessa modalidade de negociação, a queda nos preços foi de 0,19% no mesmo período.

Segundo o FipeZap, a queda chama ainda mais a atenção se comparado à variação da inflação em novembro, que foi positiva, considerando os principais índices. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE, por exemplo, registrou alta de +0,89%. Já o IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), da FGV, foi de 3,28%.

No caso do preço médio de venda, a variação negativa foi impulsionada pelo comportamento do preço médio especialmente em Porto Alegre (-1,10%), Florianópolis (-0,86%), Salvador (-0,77%), Belo Horizonte (-0,72%) e Curitiba.

Já a redução no preço médio de locação foi influenciada pelo declínio do valor dos imóveis nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (-0,74%), Belo Horizonte (-0,58%), Curitiba (-0,30%), Campinas (+0,27%) e Niterói (-0,12%).

Metro quadrado

O valor médio do metro quadrado de imóveis comerciais nas cidades monitoradas pelo Índice FipeZap foi de R$ 8.430, no caso de imóveis comerciais anunciados para venda, e de R$ 37,09 entre aqueles destinados para locação.

Entre todas as dez cidades monitoradas pelo Índice FipeZap Comercial, São Paulo se destacou com o maior valor médio tanto para venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² (R$ 9.615), quanto para locação de imóveis do mesmo segmento (R$ 43,93).

Comparativamente, no Rio de Janeiro, os preços médios de venda e de locação de salas e conjuntos comerciais anunciados foram de R$ 9.341 e R$ 37,86, respectivamente.