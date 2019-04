De Pietro Otsuka, do R7*

Prefeito Bruno Covas conhece o trabalho da Abads em São Paulo Prefeito de São Paulo visitou pela primeira vez a entidade que atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual Bruno Covas

Prefeito esteve nesta sexta-feira (26) na entidade que atende deficientes intelectuais Divulgação

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, visitou pela primeira vez, na manhã desta sexta-feira (26), a Abads (Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social), entidade que atende crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista na Vila Guilherme, zona norte da capital paulista.

Junto com Covas, estavam também o secretário Municipal da Habitação, Aloisio Pinheiro, o vereador André Santos (PRB-SP), Dário José Barreto, subprefeito do Distrito Vila Maria e Athene Maria de Marco França Mauro, assessora do Secretário de Saúde, Edson dos Santos.

Segundo a presidente da Abads, Rose Amorim, a visita do prefeito foi de extrema importância para ajudar a construir a relação entre a entidade e a prefeitura, que segundo ela, "saiu do papel e veio para a realidade". Segundo Rose, a presença do prefeito valida a ação da entidade. "Esse olhar dele, da autoridade, é muito importante para nós. Ele veio validar nosso trabalho. É algo que já fazemos há 65 anos, é um trabalho intenso, atendemos mais mil pessoas por mês”, disse.

Fundada em 1952, a Abads, que já foi conhecida como Sociedade Pestalozzi de São Paulo, é uma instituição sem fins lucrativos, que, além de atender crianças com deficiência intelectual, também oferece cursos para jovens e adultos, nas áreas de saúde, educação, assistência social e inclusão profissional.

O projeto Viver Bem tem parceria com a Prefeitura. “São oficinas internas e externas, além de terapias em grupo e individuais”, resumiu a presidente da Abads. Para ela, a presença de Covas abre possibilidades para a construção de novas parcerias. “É o que a gente quer e sabe fazer. Atender e cuidar dessas pessoas.”, completou.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Celso Fonseca