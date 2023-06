Prefeito de Rio Preto assina termo de adesão ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal

A- A+

Na tarde desta quinta-feira (01/06), Edinho Araújo, prefeito da cidade de Rio Preto, assinou o termo de adesão ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal.

De iniciativa da Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, o Pacto visa conscientizar a população sobre a importância da vacinação.

Participaram da solenidade, além do presidente da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Jayme Martins de Oliveira Neto, o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin, o conselheiro do CNMP, Rogério Varela, magistrados da cidade e autoridades do município.

Divulgação/Prefeitura de Rio Preto

“O índice de vacinação tem caído no país, por isso eu gostaria de cumprimentar os senhores por esta iniciativa. Nós vamos apoiar e fazer a devida divulgação, usando todos os meios possíveis”, afirmou o prefeito.

A proposta da Comissão é engajar os diversos setores públicos e privados, além da sociedade, para a retomada dos índices de vacinação considerados seguros e ideais pelo Ministério da Saúde, e, desta forma conter o avanço de doenças preveníveis, como sarampo, febre amarela, entre outras.

Além de Rio Preto, os estados de Minas Gerais, Paraná, Piauí e Paraíba aderiram ao Pacto Nacional pela Conscientização Vacinal.