Prefeitura de Bariri decreta 3 dias de luto após morte de estudante

Reprodução/Facebook

A Prefeitura de Bariri, cidade do interior de São Paulo onde morava a estudante de fisioterapia Mariana Forti Bazza, de 19 anos, morta após aceitar ajuda para troca do pneu do carro na manhã de terça-feira (24), decretou luto oficial de três dias. O corpo dela foi encontrado nesta quarta-feira (25) em um canavial.

Em decreto publicado no começo da tarde, o prefeito do município, Francisco Leoni Neto (PSDB), lamentou a morte da jovem e instituiu o luto. “Fica declarado Luto Oficial por três dias em todo o território do município de Bariri, em profundo pesar pelo falecimento da jovem Mariana Forti Bazza”, informou o decreto, que foi afixado no quadro de editais da prefeitura. As bandeiras dos órgãos municipais ficarão hasteadas a meio mastro.

Nas redes sociais, o prefeito disse ainda que se trata de um “crime bárbaro, repugnante e sem qualquer justificativa, incomum em nosso meio”. “Uma jovem cheia de sonhos, uma família e uma cidade toda com o coração dilacerado. Que Deus traga muita força nesse momento”, afirmou.

Corpo

A Polícia Civil informou ter encontrado o corpo da estudante de fisioterapia em um canavial no município de Ibitinga.

A jovem havia desaparecido logo depois de sair da academia onde frequentava e perceber que o pneu de seu veículo estava murcho. Um homem ofereceu ajuda para a estudante, que aceitou. Depois disso, ficou sumida por mais de 24 horas.

O homem, identificado como Rodrigo Alves Pereira, de 37 anos, que aparece em imagens de câmera de segurança supostamente ajudando Mariana a trocar o pneu do carro, foi detido pela polícia. Ele assumiu o crime e mostrou para a polícia onde o corpo estava, segundo informações da Record TV.