Prefeitura de SP cria canal remoto para ajudar pequenas empresas Teleatendimento tira dúvidas sobre emissão de nota fiscal, formalização do MEI, entre outras, e orientou 23 mil empreendedores em três semanas no ar

Empreendedores paulistas que estão com dúvidas sobre o funcionamento do seu negócio durante a pandemia do coronavírus podem buscar informações nos canais de atendimento remotos da Prefeitura de São Paulo.

O teleatendimento foi criado pela Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Pelos canais de atendimento, que incluem e-mail, WhatsApp e telefone, o empreendedor consegue tirar dúvidas sobre emissão de nota fiscal e outros documentos, além de fazer a formalização do seu negócio como MEI (Microempreendedor Individual).

Há três semanas no ar, teleatendimento já orientou mais de 23 mil empreendedores.

Durante o atendimento, a Ade Sampa também fala sobre a linha de crédito criada com o Banco do Povo para ajudar as micro e pequenas empresas no momento. O programa de microcrédito do Governo do Estado de São Paulo abriu uma linha de R$ 25 milhões para esta finalidade.

Confira todas as orientações que são oferecidas:

- Formalização do MEI - Microempreendedor Individual;

- Declaração Anual do Simples Nacional;

- Alteração de CNAE -Classificação Nacional de Atividades Econômicas;

- Cancelamento do cadastro do MEI;

- Parcelamento do DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional;

- Emissão da senha Web;

- Configuração de Nota Fiscal Paulista;

- Consulta do CCM - Cadastro de Contribuintes Mobiliários, CCMEI - Certificado de Condição de Microempreendedor Individual e CNPJ;

- Orientações sobre linha de crédito do Banco do Povo.

Confira os telefones de atendimento:

Telefone: (11) 4210-2668

WhatsApp: (11) 9 9708-5130, (11) 9 9449-1311 e (11) 9 4284-6067

E-mail: atendimento@adesampa.com.br