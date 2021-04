Prêmio da Mega-Sena acumula e pode chegar a R$ 33 milhões na 4ª Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2361, realizado neste sábado (10): 14 — 21 — 22 — 29 — 35 — 46

Brasil | Do R7

Prêmio da Mega Sena deste sábado (10) acumulou Reprodução/Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.361 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (10) em São Paulo (SP). Com isso, o prêmio acumulou e poderá chegar a R$ 33 milhões na próxima quarta-feira (14).

Os números sorteados foram: 14 — 21 — 22 — 29 — 35 — 46.

A quina saiu para 61 apostadores, e vai pagar um prêmio de R$ 42.932,72 para cada.

Já a quadra teve 3.782 vencedores, que receberão R$ 989,23.