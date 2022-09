Prêmio de R$ 180 milhões da Lotofácil da Independência é dividido entre 79 apostas

A- A+

Lotofácil da Independência 2022 sorteou prêmio de R$ 180 milhões Agência Brasil/Marcelo Camargo

O concurso nº 2.610 da Lotofácil, referente à Lotofácil da Independência, está mudando a vida de, pelo menos, 79 cidadãos, desde a noite deste sábado (10), quando foi realizado o sorteio dos 15 números pela CEF (Caixa Econômica Federal). Esse é o número de acertadores, que vão dividir os R$ 180 milhões que estavam em jogo.

Os números sorteados foram: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 e 24. Cada um dos 79 vencedores vai ficar com R$ 2.248.149,10.

A maioria das apostas que levam o prêmio, 15, é do estado de São Paulo e, em segundo lugar, com nove ganhadores, está Minas Gerais. O Mato Grosso teve seis vencedores, mesmo número de apostadores que acertaram com o jogo pela internet. Dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, 21 tiveram alguma aposta premiada. Segundo a Caixa, a distribuição do prêmio é a seguinte:

Região Norte

-Pará: 4 apostas

-Roraima: 1

-Tocantins: 2

Região Nordeste

-Alagoas: 2

-Bahia: 3

-Ceará: 2

-Maranhão: 3

-Paraíba: 1

-Pernambuco: 1

-Rio Grande do Norte: 4

Região Sudeste

-Espírito Santo: 1

-Minas Gerais: 9

-Rio de Janeiro: 3

-São Paulo: 15

Região Sul

-Paraná: 4

-Rio Grande do Sul: 2

-Santa Catarina: 1

Região Centro-Oeste

-Distrito Federal: 3

-Goiás: 4

-Mato Grosso: 6

-Mato Grosso do Sul: 1

Além do prêmio para quem acertou os 15 números sorteados, também vence a Lotofácil quem faz entre 11 e 14 acertos. Veja a quantidade de ganhadores e o quanto cada um tem direito a receber:

. 12.202 apostas tiveram 14 acertos - Prêmio: R$ 1.118,16 para cada

. 378.406 apostas acertaram 13 dezenas - Prêmio: R$ 25

. 4.292.807 apostas ganharam com 12 acertos - Prêmio: R$ 10

. 22.099.555 apostas fizeram 11 acertos - Prêmio: R$ 5

Arrecadação e prêmios

A CEF informa que a arrecadação total deste concurso foi de R$ 617,85 milhões, o que possibilitou a distribuição de um prêmio tão alto, o maior da história da Lotofácil da Independência, criada em 2012. Uma porcentagem do total arrecadado é repassada ao governo federal, para ser investida nas áreas de saúde, segurança, cultura e esporte.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação e, dessa porcentagem, é deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos, para 11, 12 e 13 acertos (R$ 5, R$ 10 e R$ 25, respectivamente). O valor restante é destinado à premiação das demais faixas de prêmios: 13% entre quem acerta 14 dezenas, e 62% entre os acertadores de 15 números.

Se não houver ganhador em nenhuma faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, para o nível de 15 acertos. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio, sendo os valores repassados ao Tesouro Nacional, ao término desse prazo, para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Na Lotofácil da Independência, cuja premiação não acumula, a distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios com valores variáveis, de 15 e 14 acertos, é um pouco diferente. Depois da dedução do que é devido às faixas de prêmios fixos, 87% é destinado para a primeira faixa, de 15 quinze acertos, e 13% vai para a segunda, de 14 quatorze acertos, sempre de acordo com a arrecadação do respectivo concurso.

Para receber o prêmio, os apostadores que conseguiram acertar os números devem ir a qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Se o valor bruto do prêmio for superior a R$ 1.903,98, o pagamento só pode ser realizado nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o recibo da aposta, também original e premiado.

Quem fez a aposta pelo portal ou pelo aplicativo Loterias Caixa, caso ganhe prêmio no valor líquido de até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), ele pode ser recebido em qualquer agência da Caixa ou casa lotérica, e ainda existe a opção de transferência via Mercado Pago.

Para receber o pagamento em uma lotérica, é preciso apresentar o comprovante impresso da aposta, com código de barras, e trazer consigo o código de resgate de seis números, que é gerado no Portal Loterias Caixa e tem validade de 24 horas. Outra opção para a retirada em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias em um dispositivo móvel, como celular ou tablet. O QR Code tem validade de 60 minutos, pode ser lido por qualquer lotérica e, nesse caso, não há necessidade da impressão do comprovante.

Investimento e chances

A aposta simples na Lotofácil, com a marcação de 15 números dentre os 25 do volante, tanto nos concursos de rotina quanto nos especiais, custa R$ 2,50. Com esse tipo de aposta, a chance de ganhar o prêmio principal, com 15 acertos, é de uma a cada 3.268.760. Já a probabilidade de fazer 14 acertos é de um em 21.792.

Para poder escolher 16 números e aumentar as chances de ganhar, o preço da aposta aumenta para R$ 40. Com apenas um número a mais no volante, as chances de acertar os 15 números sorteados são de uma em 204.298.

A aposta em 17 dezenas custa R$ 340, em 18 números sai por R$ 2.040 e, em 19, fica em R$ 9.690,00. Neste último caso, por exemplo, a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em 843. Há, ainda, a possibilidade de apostar em 20 números, o que pesa bastante no bolso: R$ 38.760, e faz as chances de acertar as 15 dezenas aumentarem para um a cada 211 bilhetes. ​