Prêmio de R$ 35 milhões da Mega-Sena sai para aposta de São Paulo

O prêmio principal do concurso 2.165 da Mega-Sena saiu para uma aposta feita na cidade de São Paulo. O ganhador vai receber mais de R$ 35,2 milhões.

As seis dezenas foram sorteadas na noite desta quarta-feira (3), no Espaço Loterias da Caixa, na capital paulista.

São elas: 05 — 37 — 43 — 49 — 54 — 56

A quina saiu para 113 apostas, cada uma vai pagar R$ 26.216,82. A quadra registrou 8.189 vencedores, cada um vai receber R$ 516,80.

O concurso 2.166 será realizado no próximo sábado (6). Segundo a Caixa, o prêmio estimado é R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.