Presidência prevê gastar quase R$ 200 mil com ração animal em 2022 Licitação vai comprar comida para 400 aves, 500 peixes e cinco cachorros; valor é igual aos gastos de 2019 e 2021 somados Presidência prevê gastar quase R$ 200 mil com ração animal em 2022

Emas no jardim do Palácio da Alvorada, em Brasília Marcos Côrrea/PR - 15.10.2019

A Presidência da República, sob o comando de Jair Bolsonaro (PL), prevê gastar quase R$ 200 mil com ração animal destinada a diversos bichos, entre cachorros, peixes e emas. A licitação foi aberta na última quinta-feira (10).

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, em 2019, foram gastos com ração animal R$ 64.684,80. Em 2020, não houve pregão. No ano seguinte, 2021, a conta ficou em R$ 149.072,40.

Segundo a pasta, o pregão de 2019 foi realizado no fim do ano, que subsidiou o fornecimento da ração ao longo de 2020. Por isso, não houve pregão no ano.

Em novembro do ano passado, durante conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada, Bolsonaro errou ao comentar sobre ração animal e disse que a conta dos produtos era remetida ao cartão corporativo. O objeto, no entanto, deve ser alvo de licitação.

"Você sabe quanto eu ganho líquido por mês como presidente da República? R$ 25 mil. É muito ou é pouco? Não sei. Não vou entrar em detalhe. Não vim por opção, vim servir à minha pátria", disse.

"Por exemplo, tem umas 50 emas aqui. Você quer que eu pague do meu salário a ração? Vai no cartão corporativo. Tem um lago lá embaixo com peixe, nunca comi o peixe, nunca molhei a mão no lago. Tem coisa que nem tomo conhecimento aqui", completou.

Os pregões de 2019 e 2021 visavam compor as refeições de cerca de 400 aves e 500 peixes, que ficam nos palácios do Alvorada e do Jaburu, residências oficiais da Presidência e da Vice-Presidência da República. Já a licitação de 2022 beneficia a mesma quantidade de animais, mais cinco cachorros.

De acordo com o pregão de 2022, há 13 itens, e a ração a ser comprada deve ser de "primeira qualidade". Nos objetos, há diversos tipos de comida, como peletilizada e farelada, milho em grão e girassol, entre outros.

As descrições dos materiais atendem, segundo o pregão, às demandas existentes e estão de acordo com as médias do mercado nacional.

Na gestão de Michel Temer (MDB), dois pregões foram feitos para a aquisição de ração animal ao custo de R$ 85.850,50, em 2018, e de R$ 99.443,75, em 2017. No ano anterior, quando a presidente era Dilma Rousseff (PT), o valor gasto para a área foi de R$ 126.957,65. Nessas três licitações, o número de animais foi o mesmo: 400 aves e 500 peixes.