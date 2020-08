Thiago Nolasco, da Record TV, com Mariana Londres

Presidente Bolsonaro ainda não decidiu sobre reforma do Estado Sob pressão de todos os lados, alta fonte do governo diz que presidente não está certo sobre o envio da administrativa ao Congresso em agosto

O presidente Jair Bolsonaro ainda não tomou a decisão de qual é o momento certo para dar andamento à reforma administrativa, ou reforma do Estado, segundo uma alta fonte do governo.

Questionado sobre a possibilidade de o presidente tirar a reforma da sua mesa, onde está desde o ano passado, e enviar ainda neste mês ao Congresso, o interlocutor disse: "não existe nada certo".

As pressões sob o presidente em relação à reforma vêm de todos os lados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) defendem publicamente que a reforma é crucial para conter os gastos públicos e usar o dinheiro hoje gasto na máquina pública para investimentos em áreas-chave e obras sem furar o teto.

Argumentam que a discussão de como gastar menos e melhorar a qualidade dos serviços à população precisa ser feita agora, enquanto Executivo e Congresso discutem o apertadíssimo orçamento 2021, quase todo comprometido com gastos obrigatórios e limitado pelo teto de gastos. Apesar da defesa, Guedes diz o que o tempo de enviar a administrativa é o "da política" ao ser cobrado pelo atraso. Importante lembrar que esse "atraso" lhe custou a saída de dois secretários nesta semana. Um deles, justamente pela demora da reforma admnistrativa.

Já deputados da base do governo pressionam o presidente para deixar a administrativa para depois das Eleições Municipais. Mexer na administração pública em véspera de eleição, defendem, coloca em risco a permanência de alguns grupos no poder e no comando das cidades brasileiras.

Bolsonaro tem tentado construir uma base de apoio no Congresso e avalia quais seriam as consequências de desagradar esses apoiadores.