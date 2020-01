Presidente Bolsonaro deseja um 2020 tão 'vitorioso quanto 2019' O presidente da República celebrou a chegada do Ano-Novo por meio de uma mensagem no Twitter; prometeu seguir trabalhando noite e dia'

Presidente usou o Twitter para celebrar a chegada do Ano Novo Alan Santos/PR - 24.12.2019

O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou o Twitter para celebrar a chegada de 2020. Ele desejou um '2020 tão vitorioso quanto 2019".

Bolsonaro ainda desejou que o "Brasil possa continuar seguindo o caminho da prosperidade".

Ele disse ainda que seguirá "trabalhando noite e dia para mudar o destino da nação".

O presidenten concluiu desejando um 2020 "feliz e abençoado a todos".

O presidente passou a virada do ano no Palácio da Alvorada com a família. Inicialmente, ele passaria o réveillon na Base Naval de Aratu em Salvador, na Bahia, até o dia 5 de janeiro. Mas antecipou o retorno a Brasília e chegou ao Palácio da Alvarada no fim da manhã desta terça-feira (31).