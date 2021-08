Presidente Bolsonaro participa de exercício militar em Formosa, Goiás

Brasil | Do R7

A- A+

Forças Armadas fazem demonstrações em Formosa (GO) e Bolsonaro dá tiro de canhão Youtube / Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã desta segunda-feira (16) do tradicional exércício das Forças Armadas na cidade de Formosa, interior de Goiás.

No evento, o presidente chegou a disparar tiros de canhão ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). Vários ministros foram convocados para assistir à exibição. Entre os quais Gilson Machado, do Turismo, e Marcelo Queiroga, da Saúde.

O exerício ocorre desde 1988 mas, pela primeira vez, os veículos passaram por Brasília antes de ir à cidade.

























O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta segunda-feira (16) do tradicional exércício das Forças Armadas na cidade de Formosa, interior de Goiás. Adriano Machado/Reuters - 16.08.2021

No evento, o presidente chegou a disparar tiros de canhão ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). Vários ministros foram convocados para assistir à exibição. Entre os quais Gilson Machado, do Turismo, e Marcelo Queiroga, da Saúde Adriano Machado/Reuters - 16.08.2021

O exerício ocorre desde 1988 mas, pela primeira vez, os veículos passaram por Brasília antes de ir à cidade Adriano Machado/Reuters - 16.08.2021

O presidente Jair Bolsonaro foi convidado ara o treinamento na última terça-feira (10). Na ocasião, a Marinha realizou um desfile com veículos blindados e armamentos na Esplanada dos Ministérios, a caminho do Campo de Instrução de Formos

Adriano Machado/Reuters - 16.08.2021

Na terça-feira (10), o desfile pela Esplanada dos Ministério causou polêmica ao ser lido pela oposição ao presidente, que acompanhou o ato, com um ato de pressão e intimidação à Câmara dos Deputados, que no mesmo dia derrubou a proposta de voto impresso que tramitava na Casa . Adriano Machado/Reuters - 16.08.2021

Esta é a terceira fase da operação e contou, pela primeira vez, com a participação do Exército e da Aeronáutica, passando a integrar o calendário operativo do Ministério da Defesa. Adriano Machado/Reuters - 16.08.2021

Dividida em quatro fases – deslocamento, tema tático, adestramento conjunto e regresso – a Operação Formosa tem como principal propósito assegurar o preparo do Corpo de Fuzileiros Navais, mantendo a tropa preparada para exercer sua atividade-fim, conforme previsto na Estratégia Nacional de Defesa. No exercício foram empregados cerca de 2,5 mil militares, da Marinha, do Exército e Aeronáutica Adriano Machado/Reuters - 16.08.2021 Publicidade

Na terça-feira (10), o desfile pela Esplanada dos Ministério causou polêmica ao ser lido pela oposição ao presidente, que acompanhou o ato, com um ato de pressão e intimidação à Câmara dos Deputados, que no mesmo dia derrubou a proposta de voto impresso que tramitava na Casa.

A cerimônia mostra tanques e aviões das Forças Armadas simulando ataques a grupos inimigos em terra e ar. Participam do exercício neste ano 2.500 militares e mais de 150 veículo apenas da Marinha.

O exercício é uma tradição da Marinha brasileira, mas neste ano contou com a participação também do Exército e da Aeronáutica.

Presidente e ministros acompanham exercício das Forças Armadas em Goiás Youtube / Reprodução

Voto impresso undefined

Na semana passada, o presidente acompanhou em Brasília a partida dos veículos militares para Formosa. Eles fizeram um desfile na Esplanada dos Ministério, em Brasília, no mesmo dia que deputados votariam e votaram no plenário a derrubada da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso.

Leia também: Sem voto impresso, não vai ter eleição em 2022, afirma Bolsonaro

A adoção do voto impresso, bandeira de Bolsonaro, foi rejeitada inicialmente por uma comissão especial da Câmara.

Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que forçou a análise do tema no plenário apesar de a proposta ter sido derrubada na comissão, o desfile no mesmo dia da votação foi uma trágica coincidência.

Lira acreditava que após a derrota no plenário, Bolsonaro deixaria de lado a defesa do voto impresso. Três dias após a derrubada, no entanto, o presidente declarou que continuaria a pressão pela mudança ainda nas eleições de 2022.