Presidente da Câmara Legislativa anuncia pré-candidatura a federal

Rafael Prudente (MDB) com apoiadores Divulgação - 7.4.2022

Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado distrital Rafael Prudente (MDB) anunciou sua pré-candidatura a deputado federal. Prudente se reuniu com apoiadores nesta quinta-feira (7).

Rafael Prudente é presidente do diretório regional do MDB no Distrito Federal, o primeiro distrital eleito para presidente da Câmara Legislativa por duas vezes consecutivas, e chegou a ser cotado para vice do governador Ibaneis Rocha, também do MDB.

Segundo nota divulgada pela assessoria do parlamentar, Prudente disse a apoiadores que chegou o momento de ouvir os representantes de suas bases eleitorais e confirmar que está preparado para disputar a eleição.

"Recebi hoje o apoio que precisava. Vou enfrentar mais um desafio confiante que temos amplas condições de vencer", disse.