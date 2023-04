Presidente da Câmara passa por cirurgia e cancela ida à China com Lula Arthur Lira foi submetido a um procedimento para corrigir uma hérnia umbilical; recomendação médica é de não viajar Presidente da Câmara passa por cirurgia e cancela ida à China com Lula

O presidente da Câmara, Arthur Lira, no plenário da Casa Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 20.12.2022

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não acompanhará o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na viagem à China marcada para esta segunda-feira (10). O motivo é que Lira passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia umbilical na quarta-feira (5) e a recomendação médica é para que ele não viaje.

O presidente Lula vai ao país com uma comitiva de empresários e autoridades e fica até a próxima sexta-feira (14). A agenda começará em Xangai, onde está a ex-presidente Dilma Rousseff, agora presidente do banco dos BRICS. Lula deve participar da cerimônia de posse da ex-presidente na instituição.

A viagem oficial terminará na capital chinesa, Pequim, onde o chefe do Executivo se reunirá com o presidente da China, Xi Jinping. A expectativa é que o presidente assine pelo menos 20 acordos de cooperação bilaterais.

A data de partida para a China, antes prevista para 26 de março, já tinha sofrido alterações depois que Lula contraiu uma pneumonia.

Presidente do BRICS

Em 24 de março, Rousseff foi confirmada como nova presidente do banco do BRICS. Ela foi eleita por unanimidade pelo conselho de governadores do New Development Bank (NDB) para ficar no cargo até julho de 2025.

Dilma terá um salário equivalente a R$ 220 mil mensais. Ela ainda terá acesso a benefícios como assistência médica, auxílio-viagem e subsídios para a mudança. A sede do banco fica em Xangai, na China.

A petista foi sabatinada pelas autoridades estrangeiras ao longo de março, depois que o NDB comunicou o início da troca de comando. Ela substitui o diplomata e economista Marcos Troyjo, indicado pelo ex-ministro da Economia Paulo Guedes.