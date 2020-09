Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está com covid-19 Ele esteve na posse do presidente do STF, Luiz Fux, que teve infecção confirmada na segunda-feira

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está com covid-19. A informação foi confirmada ao R7 Planalto.

Na semana passada, o presidente da Câmara esteve na posse do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, diagnosticado com covid na segunda-feira (14).

Ao todo, cinco autoridades que estiveram na posse tiveram diagnóstico positivo, além de Fux e Maia, os ministros Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão, Antonio Saldanha Palheiro e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, hospitalizada na noite desta terça-feira após apresentar sintomas. O diagnóstico positivo foi confirmado nesta quarta pela assessoria do tribunal.

Nesta quarta, Maia cancelou uma reunião presencial com motoristas de aplicativos marcada para as 10h, o que gerou um protesto na porta da residência oficial . A assessoria do presidente não havia remarcado o encontro porque aguardava o resultado do exame. Apesar o resultado positivo, Maia disse que está passando bem.

A assessoria do presidente, em nota, confirmou o diagnóstico.

Leia abaixo a íntegra da nota:

O presidente Rodrigo Maia testou positivo para a covid-19 nesta quarta-feira. Ele manifestou sintomas brandos da doença e está se tratando na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde seguirá em isolamento respeitando as recomendações médicas.