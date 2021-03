Presidente da CCJ sai em defesa de assessor internacional de Bolsonaro

A- A+

Filipe Martins (ao fundo) durante sessão do Senado Reprodução

A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) publicou um tuíte defendendo o assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, Filipe Martins, após a polêmica provocada por um gesto com as mãos que ele fez durante uma sessão do Senado. Bia Kicis é presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, considerada a mais importante da Casa.

No tuíte, ela destaca um vídeo em que o apresentador Sikêr Jr aparece ajeitando o microfone de lapela junto à gravata fazendo o gesto com os dedos igual ao do assessor de Bolsonaro.

O grande @sikerajr captou bem o espírito da coisa. A perseguição aos apoiadores do Presidente @jairbolsonaro está beirando as raias da loucura. @filgmartin , aguente firme. Quem te conhece sabe da sua idoneidade. pic.twitter.com/NCEQTOP2a7 — Bia Kicis (@Biakicis) March 27, 2021

"O grande @sikerajr captou bem o espírito da coisa. A perseguição aos apoiadores do Presidente jairbolsonaro está beirando as raias da loucura. @filgmartin, aguente firme. Quem te conhece sabe da sua idoneidade", disse Bia Kicis.

Durante sessão do Senado em que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, expôs as dificuldades para a compra de vacinas contra a covid-19, na última quarta-feira (24), o assessor fez um gesto com a mão, interpretado por alguns como um símbolo de supremacismo branco e por outros, como simplesmente obsceno. Nas redes sociais, Martins disse apenas arrumava o paletó.