Presidente da CPI faz apelo para Bolsonaro se vacinar contra covid

Na imagem, senador Omar Aziz (PSD-AM) Jefferson Rudy/Agência Senado - 18.06.2021

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), fez um apelo nesta terça-feira (22) para que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se vacine contra a covid-19.

“Eu já fiz um apelo e vou fazer novamente. E eu quero que você (Osmar Terra) faça esse apelo ao presidente. O presidente precisa nos ajudar a se vacinar e ele precisa se vacinar para dar exemplo. Ele precisa fazer isso”, afirmou Aziz.

“Não é uma questão política: eu contra o presidente e ele contra mim. Agora é o momento de unificar”, acrescentou.

A defesa da imunização do titular do Executivo contra o coronavírus foi realizada durante oitiva da comissão com o ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), suspeito de participar do gabinete paralelo, estrutura de aconselhamento ao presidente sobre questões relativas à pandemia fora do Ministério da Saúde.

A existência do gabinete paralelo é um dos principais focos de investigação do momento da CPI da Covid no Senado, que investiga ações e omissões do governo federal, de estados e municípios na gestão da pandemia.

Em 1º de abril, o presidente da República afirmou que ainda irá decidir se vai se vacinar ou não contra a covid-19. Em transmissão pelas redes sociais, o titular do Executivo argumentou que já contraiu o vírus e, por isso, iria decidir sobre sua imunização quando o "último brasileiro for vacinado". Dois dias depois, admitiu a possibilidade de se vacinar. Bolsonaro completou 66 anos no dia 21 de março.