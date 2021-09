Presidente da OAB: 'Dinheiro público a serviço de golpistas'

Brasil | Emerson Fraga, do R7, em Brasília

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz Wilton Junior/Estadão

O presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, disse nesta terça-feira (7), no Twitter, que as manifestações em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), realizadas hoje em Brasília e em São Paulo, empregaram recursos públicos para atender a uma iniciativa “golpista”.

O advogado cobra uma posição dos presidentes da Câmara e do Senado: Veja:

O presidente, usando dinheiro público, transformou a data nacional em evento particular, a serviço de seus interesses golpistas. Chegou o momento histórico de os presidentes da Câmara e do Senado tomarem posição. A sociedade espera atitude firme de defesa da democracia ameaçada. — Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) September 7, 2021

Ontem, também em uma postagem em seu perfil oficial na rede social, Santa Cruz chamou as manifestações de “Marcha dos Alienados e Mal-intencionados”.

O advogado é desafeto público de Bolsonaro e aproveitou, em outra postagem, para ironizar o alto preço dos alimentos e dos combustíveis: “#BolsoCaro edição R$ 7,00 de Setembro” (referindo-se ao preço do litro da gasolina, que chega a R$ 7 em vários estados), diz uma animação em vídeo republicada por ele.