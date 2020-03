Presidente da Record TV é condecorado pelo TRT da 15ª Região

Para outorgar a honraria, foi instituída uma solenidade simbólica de Abertura do Ano Judiciário do Trabalho que, do ponto de vista protocolar, marca um novo ciclo, já iniciado em 7 de janeiro Divulgação/TRT-15

Durante a cerimônia de abertura do Ano Judiciário do Trabalho, na noite de quinta-feira (12), personalidades, autoridades e instituições que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica ou à Justiça do Trabalho foram homenageados pelos desembargadores do TRT da 15ª Região, em sessão plenária solene.

Desde 1992, quando a comenda foi criada, os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reúnem-se uma vez por ano em sessão do Tribunal Pleno para analisar currículos e históricos daqueles que prestam serviços relevantes à cultura jurídica, à sociedade e à Justiça do Trabalho.

Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV, foi representado por Marcelo Cordeiro, diretor de relações institucionais da Record TV Brasília Divulgação/TRT-15

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, no ato representado pelo diretor de Relações Institucionais da Record TV Brasília, Marcelo Cordeiro, foi agraciado com o Grande Colar. Além de Costa, magistrados, advogados, juristas, servidores públicos civis e militares, médico, profissionais de comunicação, diplomata e instituições de todas as regiões do Brasil figuraram na lista de condecorados.

Em seu discurso, a desembargadora Gisela Moraes, presidente do TRT-15, fez uma breve retrospectiva dos objetivos e metas alcançados pela 15ª Região no ano de 2019.

“- Há os que questionam a que preço conquistamos esses títulos, há os que criticam que a cobrança pela eficácia é motivo de um esforço além daquilo que conseguimos realizar. Mas ouso dizer que, se aqui chegamos, é porque trabalhamos num esforço conjunto, magistrados e servidores, áreas judiciária e administrativa, todos irmanados num mesmo objetivo, fazer o melhor em prol da Justiça Social e do bem comum”.

De acordo com o relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, o TRT-15 foi o único Regional Trabalhista de grande porte a alcançar 100% do Índice de Produtividade Comparada da Justiça, indicador que avalia a produtividade e a eficiência relativa dos tribunais. A Corte também foi reconhecida pelo CNJ como o melhor tribunal trabalhista do país, recebeu o Prêmio Qualidade do CNJ na categoria Diamante e foi recordista em valores pagos aos reclamantes durante a Semana Nacional de Execução Trabalhista, com R$ 502 milhões e 2.200 acordos firmados.

Para o evento são convidados, além dos agraciados, autoridades de várias esferas de poder Divulgação/TRT-15

E parabenizando os agraciados, afirmou a desembargadora:

“Parabenizamos cada um dos homenageados que recebem tão significativa comenda. As ações desenvolvidas por todos os agraciados são uma contribuição na construção de um mundo melhor e cidadão, bem como de uma sociedade justa e fraterna”.

E destacou:

“- O compromisso social de cada um dos homenageados engrandeceu o Judiciário brasileiro”.