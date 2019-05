Presidente da Record TV participa de almoço na sede da Apamagis

Encontro aconteceu na sede da Apamagis, nesta segunda-feira (13), em São Paulo Foto: Alexandre Boiczar/Apamagis

Nesta segunda-feira (13) o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, foi recebido pelo juiz Fernando Figueiredo Bartoletti, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (Apamagis) para um almoço na sede da instituição, em São Paulo.

Na ocasião, foram tratados assuntos gerais relacionados ao Poder Judiciário e à imprensa, suas respectivas missões e responsabilidades, bem como a relevância do dever de transparência e do direito à informação. Foi sugerido ainda, a realização de novo Workshop da Record TV em parceria com a Apamagis, cujo objetivo é promover a aproximação da imprensa com o Poder Judiciário e auxiliar os jornalistas em assuntos relacionados ao direito cível e criminal.

Participaram do encontro o superintendente institucional da Record TV, André Dias, a 1ª Vice-Presidente da Apamagis, juíza Vanessa Ribeiro Mateus, o 2º Vice-Presidente, desembargador Cláudio Antonio Soares Levada entre outros membros que compõe o Conselho Consultivo, Orientador e Fiscal da associação.