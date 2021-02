Presidente da Record TV participa de debate sobre fake news Evento realizado pelo Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, em parceria com o R7, acontece na próxima sexta-feira (26)

Evento acontece na próxima sexta-feira (26) Divulgação/Coleouv

Acontece na próxima sexta-feira (26), a partir das 11h, o primeiro webnário do ano do Coleouv (Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho), que vai abordar os temas fake news e danos morais. O evento vai ser realizado por meio da plataforma Google Meets, em parceria com o R7, que transmite ao vivo.

O evento vai contar com a participação do presidente nacional da Record TV, Luiz Cláudio Costa. Ele vai abrir o evento falando sobre fake news, que são as notícias falsas e a prática de disseminação de desinformação, sobretudo em redes sociais como WhatsApp e Facebook.

Além dele, o evento terá a participação da juíza Ana Paula Silva Campos Miskulin, titular da Vara do Trabalho de José Bonifácio, que vai abordar o tema “Danos Morais e Seus Reflexos nos Tribunais Trabalhistas”.

O evento será mediado pelo desembargador José Ribamar de Oliveira Júnior, ouvidor do TRT da 10ª Região (DF/TO).

O Coleouv é presidido pelo ouvidor do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região, desembargador Helcio Dantas Lobo Junior, e tem como objetivo contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e segurança das atividades das ouvidorias da Justiça do Trabalho.