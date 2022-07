Presidente da Record TV se reúne com presidente do TRT da 2ª Região Durante o encontro, eles discorreram sobre os impactos da pandemia de covid-19 nas relações de trabalho

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa participa de encontro com o desembargador Luiz Antonio M. Vidigal, Hernan/TRT-2

Na última quarta-feira (6/7), Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV, esteve com o desembargador Luiz Antonio M. Vidigal, presidente do TRT da 2ª Região. O encontro ocorreu no gabinete da Presidência do tribunal, no 23º andar do Ed. Sede, em São Paulo-SP.



Durante a visita, eles discorreram sobre os impactos da pandemia de covid-19 nas relações de trabalho no Brasil e no mundo; a atuação da emissora na prevenção a possíveis demandas trabalhistas decorrentes desse novo cenário; a conciliação como solução viável em muitos casos, entre outros assuntos.

Com o objetivo de manter um canal de comunicação entre as instituições, Costa expôs seu interesse em promover ações informativas e educativas aos trabalhadores da casa sobre direitos e responsabilidades do empregado, com base na legislação trabalhista. O presidente do TRT-2 sugeriu ações conjuntas com a Escola Judicial (Ejud-2), com a Secretaria de Comunicação Social do Tribunal, além de convidá-lo para conhecer o funcionamento dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs).

“Importante mantermos esse canal de comunicação para propor matérias jornalísticas que ajudem as pessoas a entender melhor essa relação do trabalho, essa adaptação imposta pela Covid-19, que complicou tanto o entendimento das pessoas com essa nova realidade pós Covid”, disse Costa.

Participaram do encontro, também, o juiz auxiliar da Presidência do TRT da 2ª Região, Rogério Moreno de Oliveira; o secretário-geral da Presidência do Regional, Oswaldo José Costa da Silva Leme; e a gerente de Relações Institucionais da Record TV, Karina Lajusticia.

O desembargador Luiz Antonio M. Vidigal, Karina La Justicia e o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, Hernan/TRT-2